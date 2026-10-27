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27.10.2026 06:37:00
The Supreme Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
The Supreme Industries hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 20.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12.97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40.41 Prozent auf 33.61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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