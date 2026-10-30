The St Joe zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The St Joe präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.670 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 161.1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 156.2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch