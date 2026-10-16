The South Indian Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The South Indian Bank hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

The South Indian Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.34 INR je Aktie gewesen.

The South Indian Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.64 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch