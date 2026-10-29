The Simply Good Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Simply Good Foods äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Simply Good Foods -0.120 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.68 Prozent auf 333.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Simply Good Foods 369.0 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.690 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1.02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6.51 Prozent auf 1.45 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1.36 Milliarden USD gelegen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1.64 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1.35 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch