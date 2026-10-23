The Siam Commercial Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Siam Commercial Bank hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Siam Commercial Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.440 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.66 Prozent auf 1.49 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.73 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch