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Saudi Aktie 1199760 / SA0007870062

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21.09.2026 17:00:00

The Secret Houthi-U.S. Deal That Could Push Saudi Arabia Back to Beijing

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Back at the start of the U.S.’s ‘Operation Epic Fury’, OilPrice.com predicted three courses of action that Iran would take as it moved through the conflict escalation gears. First, most obviously, although apparently not to President Donald Trump’s team, was to close the Strait of Hormuz to cause oil, liquefied natural gas (LNG) and refined products prices to soar -- check. Second, was to launch attacks on Saudi Arabian oil infrastructure via the Tehran-backed Yemeni Houthis to further inflate energy prices and undermine…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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