The Scotts Miracle-Gro Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

The Scotts Miracle-Gro Company liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Scotts Miracle-Gro Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 302.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 21.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

The Scotts Miracle-Gro Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1.76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2.47 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat The Scotts Miracle-Gro Company mit einem Umsatz von insgesamt 3.29 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -3.64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch