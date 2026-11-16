The Sailor Pen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Sailor Pen hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

The Sailor Pen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.75 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.180 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 949.6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch