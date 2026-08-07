The RMR Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The RMR Group A präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The RMR Group A ein EPS von 0.250 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.79 Prozent auf 153.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The RMR Group A 154.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch