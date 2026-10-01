The Precision Peptide Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Precision Peptide Company veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Precision Peptide Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 500 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch