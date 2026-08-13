The Prag Bosimi Synthetics legte Quartalsergebnis vor

The Prag Bosimi Synthetics präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

The Prag Bosimi Synthetics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.350 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch