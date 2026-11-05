The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.680 SAR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (Marafiq) Registered 1.96 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.00 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch