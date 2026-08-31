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31.08.2026 06:37:00
The Peoples Insurance Company (Group) of China gewährte Anlegern Blick in die Bücher
The Peoples Insurance Company (Group) of China stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0.63 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Peoples Insurance Company (Group) of China noch ein Gewinn pro Aktie von 0.310 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.99 Prozent auf 167.24 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159.28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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