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31.08.2026 06:37:00
The Pacific Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
The Pacific Securities hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.010 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 422.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 290.3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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