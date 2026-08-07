The One Group Hospitality präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The One Group Hospitality präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.38 USD gegenüber -0.590 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 200.5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The One Group Hospitality 207.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch