The ONE Enterprise verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The ONE Enterprise stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.040 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.25 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.78 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch