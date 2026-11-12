The ONE Enterprise öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The ONE Enterprise hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.06 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The ONE Enterprise 0.090 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2.65 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 33.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.99 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch