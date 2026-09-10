|
10.09.2026 06:37:00
The North West Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
The North West Company hat am 08.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.78 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.750 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.41 Prozent auf 682.0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 647.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach.