The North West Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The North West Company hat am 08.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.78 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.750 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.41 Prozent auf 682.0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 647.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch