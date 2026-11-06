The New York Times veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The New York Times hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.60 USD. Im Vorjahresviertel hatte The New York Times 0.500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 768.5 Millionen USD – ein Plus von 9.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The New York Times 700.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch