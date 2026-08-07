The New York Times veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The New York Times hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

The New York Times hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.500 USD je Aktie gewesen.

The New York Times hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 762.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 685.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch