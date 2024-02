The New York Times stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The New York Times hat am 07.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.700 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The New York Times ein EPS von 0.590 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.30 Prozent auf 676.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 667.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1.63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.32 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat The New York Times im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2.31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.52 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2.43 Milliarden USD taxiert.

