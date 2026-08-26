The New Hamashbir Latzarchan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The New Hamashbir Latzarchan hat am 23.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat The New Hamashbir Latzarchan mit einem Umsatz von insgesamt 206.0 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214.3 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 3.85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch