The Native wird Nexway-Anteil zu besseren Bedingungen los

Basel (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft The Native für den Verkauf ihrer 51-Prozent-Beteiligung an der E-Commerce-Firma Nexway und von 70 Prozent an der Highlight Finance Corp. neue Modalitäten ausgehandelt. Die Transaktion löst einen Ende Juli kommunizierten Verkauf via Call-Option ab.

Die neue Transaktion sei "weitaus vorteilhafter", teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Denn sie sehe für The Native nach Abschluss einen Schuldenabbau von 23 Millionen Euro vor sowie einen Erlös von 3,5 Millionen. Der Deal werde "voraussichtlich vor oder am" 30. September 2019 abgeschlossen sei und unterstehe weiterhin mehreren aufschiebenden Bedingungen.

ra/