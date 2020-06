The Native verschiebt Publikation des Geschäftsberichts erneut

Die Beteiligungsgesellschaft The Native verschiebt die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 zum zweiten Mal.

Statt am heutigen 8. Juni werde er bis spätestens am 22. Juni publiziert, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Montag mit.

Die Schweizer Börse SIX habe dieser Verlängerung zugestimmt, so die Mitteilung weiter. Die SIX Exchange Regulation behalte sich dann aber vor, den Handel mit den Papieren einzustellen, sollte der Bericht bis zum neuen Termin nicht vorliegen.

Am 1. Mai hatte das Unternehmen mitgeteilt, es habe die vorgeschriebene Frist für die Veröffentlichung ihrer Jahreszahlen vom 30. April nicht einhalten können. Grund dafür sei, dass die Gesellschaft in einem Konkursverfahren stecke, so das damalige Communiqué.

Nun wird die weitere Verzögerung unter anderem mit der Coronakrise begründet. So hätten veräusserte Tochtergesellschaften wegen der Situation mit Covid-19 angeforderte Unterlagen nicht rechtzeitig geliefert. Ausserdem sei es bei der ehemaligen Tochter Nexway zu Verzögerungen gekommen.

Weil der Jahresbericht noch nicht vorliegt, muss The Native ausserdem die Generalversammlung verschieben. Das neue Datum werde in Kürze bekannt gegeben, so die Mitteilung. Bislang war die GV für den 30. Juni geplant.

The Native war Ende März von einem Basler Gericht für bankrott erklärt worden, hat dagegen aber Rekurs eingelegt. Das Berufungsgericht des Kantons Basel-Stadt hat vor kurzem dem Rekurs aufschiebende Wirkung beigemessen. The Native wartet nun auf den endgültigen Entscheid über den Rekurs.

Mitte Mai kam es ausserdem zu einer grösseren Veränderung im Aktionariat. So wurde FBNK mit 24,07 Prozent grösster Aktionär der Gesellschaft. Gleichzeitig senkte die Stock Access Holdings SAS ihre Beteiligung von über 20 auf unter 3 Prozent.

rw/uh

Basel (awp)