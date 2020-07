The Native: Sanktionsantrag der SIX wegen Fehler im Jahresabschluss 2017

Gegen die Beteiligungsgesellschaft The Native wird ein Sanktionsantrag durch die SIX Exchange Regulation (SER) gestellt.

Die Santionskommission der SIX Group ist der Ansicht, dass sowohl der Jahresabschluss 2017 als auch der Halbjahresabschluss 2018 von The Native wesentliche Fehler in Bezug auf den Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP Fer enthalten.

So sei im Jahresabschluss 2017 eine Werthaltigkeitsbeurteilung an einer Minderheitsbeteiligung falsch durchgeführt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dadurch sei diese Position in der Bilanz deutlich überbewertet und es habe eine wesentliche Wertberichtigung in der Erfolgsrechnung des Swiss GAAP Fer-Jahresabschlusses 2017 gefehlt.

Zudem sei diese Minderheitsbeteiligung ab dem 1. Januar 2018 voll konsolidiert worden, obwohl mutmasslich keine Kontrolle vorgelegen habe, so die SER weiter. Damit sei auch der Halbjahresabschluss 2018 wesentlich falsch dargestellt worden. Im Jahresabschluss 2018 seien rückwirkende Anpassungen durch das Unternehmen vorgenommen und als Fehlerkorrekturen offengelegt worden. Über den Ausgang des Verfahrens wird die SER informieren.

dm/uh

Zürich (awp)