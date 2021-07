The Native: Massimiliano Iuliano zum Delegierten des Verwaltungsrats gewählt

Letzterer wird damit die operative Leitung der Gesellschaft übernehmen, wie es in einer Mitteilung von The Native vom Donnerstagabend heisst.

An der Generalversammlung vom 30. Juni war bereits Adam Lindemann zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt worden. Die Aktionäre hatten unter anderem auch die Änderung des Namens in Youngtimers AG beschlossen.

Unter neuem Namen, mit neuer Führung und frischem Kapital will die Gesellschaft sich neu ausrichten. Dabei sollen laut früheren Angaben eine Reihe von Akquisitionen in der E-Commerce-Dienstleistungs-, Medien- und Luxusgüterindustrie getätigt werden. Über die neue Unternehmensstrategie werde voraussichtlich im dritten Quartal kommuniziert, hiess es am Vortag.

Basel (awp)