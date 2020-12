The Native bringt Anfang Januar neue Aktien an SIX

Nachdem die Aktionäre anlässlich einer Generalversammlung Mitte Dezember grünes Licht für einen Kapitalschnitt mit einer anschliessenden Kapitalerhöhung gegeben haben, sollen die Aktien mit neuem Nennwert per 4. Januar 2021 an der Schweizer Börse kotiert werden.

Die SIX Swiss Exchange habe am Montag die entsprechende Bewilligung dazu gegeben, teilte The Native am Dienstag mit. Insgesamt sollen gut 12 Millionen Aktien mit dem neuen Nennwert von 0,42 Franken kotiert werden.

Im Zuge des Kapitalschnitts wurde zuvor der Nennwert je Aktie auf 0,42 von 3,50 Franken gesenkt und damit das bestehende Aktienkapital auf 1,3 von 10,9 Millionen Franken herabgesetzt. Damit sollte das negative Eigenkapital teilweise korrigiert werden.

Danach folgte eine Kapitalerhöhung über 3,7 Millionen Franken auf bis zu 5,0 Millionen durch die Ausgabe von 8,9 Millionen neuer Inhaberaktien mit einem Nennwert von 0,42 Franken je Aktie. Diese Kapitalerhöhung wurden von allen Inhabern einer Wandelanleihe gezeichnet.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgt bis Ende 2020. Demnach werden die bisherigen Papiere zu 3,50 Franken letztmals am Mittwoch, 30. Dezember, gehandelt.

Im Rahmen dieser Kapitalmassnahmen meldet The Native gleichzeitig verschiedene Beteiligungen. Grösster Aktionäre mit einem Anteil von 18,27 Prozent bleibt die Digital Investment Platform Sarl (DIP). Weitere Grossaktionäre sind HLEE Finance Sarl mit einem Anteil von 15,20 Prozent, FBNK Finance mit 14,98 Prozent und Herculis Trustees AG mit 12,58 Prozent.

The Native ist dieses Jahr hart am Konkurs vorbeigeschrammt. Eine Klage des ehemaligen CEO Nicolo von Wunster bezüglich einem Streit über eine Abfindungsvereinbarung führte zu einem von einem Basler Gericht eingeleiteten Konkursverfahren. Im November hat sich das Unternehmen aber mit von Wunster geeinigt und machte den ersten Schritt in Richtung Aufhebung des Konkursverfahrens. Die neu beschlossene Änderung der Kapitalstruktur sei "die Basis für die Erholung" von The Native, hiess es dazu Ende November.

