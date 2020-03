The Native-Aktie bricht ein: Basler Gericht erklärt The Native für bankrott

Die Beteiligungsgesellschaft The Native ist von einem Basler Gericht für bankrott erklärt worden.

Dies gab die Firma am Mittwoch in einem Communiqué bekannt. The Native will den Entscheid anfechten.

Der Konkursentscheid sei vor einer Woche gefallen und The Native erst am Vortag mitgeteilt worden. Die Entscheidung sei unerwartet gekommen, schrieb The Native.

Sie sei die Folge einer Klage des ehemaligen Firmenchefs Nicolò von Wunster im Zusammenhang mit einer Abfindungsvereinbarung, die von den ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern Gianluigi Facchini und Serge Umansky unterzeichnet worden sei. Die neue Unternehmensleitung habe diese Altforderung in Höhe von 362'000 Franken inklusive Zinsen immer energisch angefochen.

Derzeit sei im Tessin ein Zivilverfahren über diese Forderung hängig. Deshalb "ist die Gesellschaft der Ansicht, dass der Konkursentscheid nicht hätte getroffen werden dürfen", schrieb The Native. Man wolle deshalb Rekurs einlegen und die sofortige Suspendierung der Auswirkungen des Konkursurteils verlangen.

Verwaltungsrat will weitermachen

Auf jeden Fall werde der Verwaltungsrat bis zum Ausgang des Berufungsverfahrens weiterhin vollumfänglich für die tägliche Geschäftsführung zur Verfügung stehen. The Native hat keine Geschäftsbereiche mehr und besitzt nur noch finanzielle Vermögenswerte. Diese sollten die Auswirkungen auf den täglichen Ablauf des Unternehmens bis zur endgültigen Entscheidung minimieren.

The Native werde die Märkte nach Abschluss der Einreichung der Beschwerde oder über relevante Informationen im Zusammenhang mit der Klage auf dem Laufenden halten, schrieb die Firma.

Im Schweizer Handel fällt die Aktie aktuell um 9,43 Prozent auf 0,48 Franken.

