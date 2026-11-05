The Mosaic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

The Mosaic hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das The Mosaic ein Ergebnis je Aktie von 1.29 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat The Mosaic 3.10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch