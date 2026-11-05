The Mosaic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Mosaic hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 68.99 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 342.76 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4’650.37 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4’586.19 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch