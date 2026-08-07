The Mosaic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The Mosaic liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Mosaic die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 242.34 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 296.37 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

The Mosaic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3’978.94 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3’452.72 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch