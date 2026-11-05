The Mosaic gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Mosaic hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Umsatzseitig standen 15.93 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 15.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Mosaic 18.81 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch