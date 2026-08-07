The Mosaic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Mosaic gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem Umsatz von 14.27 Milliarden BRL, gegenüber 17.04 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16.23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch