The Mosaic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Mosaic stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das The Mosaic ein Ergebnis je Aktie von 1.29 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.82 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 6.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch