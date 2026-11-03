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03.11.2026 15:23:11
The Marzetti Company Reports Decline In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - The Marzetti Company (MZTI) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $29.30 million, or $1.07 per share. This compares with $47.18 million, or $1.71 per share, last year.
Excluding items, The Marzetti Company reported adjusted earnings of $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $481.52 million from $493.47 million last year.
The Marzetti Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.30 Mln. vs. $47.18 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.71 last year. -Revenue: $481.52 Mln vs. $493.47 Mln last year.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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