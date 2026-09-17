The Marquie Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Marquie Group lud am 15.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5000 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

The Marquie Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.99 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9800 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0.01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch