The Marquie Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Marquie Group hat am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Marquie Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 900 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch