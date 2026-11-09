The Madison Square Garden präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Madison Square Garden hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.29 USD gegenüber -0.370 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The Madison Square Garden einen Umsatz von 39.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch