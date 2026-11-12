The Lanna Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Lanna Resources hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.85 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Lanna Resources ein EPS von 0.190 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53.13 Prozent auf 5.27 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.44 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch