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18.11.2026 06:37:00
The Laclede Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
The Laclede Group präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.740 USD erwirtschaftet worden.
The Laclede Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 339.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 334.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8.11 USD, nach 4.37 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.48 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2.48 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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