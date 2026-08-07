The Laclede Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Laclede Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.290 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 420.2 Millionen USD – eine Minderung von 0.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 421.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch