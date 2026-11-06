The Kraft Heinz Company Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Kraft Heinz Company Un lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.56 Prozent auf 31.41 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33.98 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.ch