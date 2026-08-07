The Kraft Heinz Company Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Kraft Heinz Company Un hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 BRL ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei The Kraft Heinz Company Un ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 BRL in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat The Kraft Heinz Company Un mit einem Umsatz von insgesamt 31.64 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.00 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 12.11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch