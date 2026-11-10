The Kiyo Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Kiyo Bank hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29.50 JPY, nach 13.67 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 31.78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch