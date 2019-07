The Killers seront la tête d'affiche du concert qui aura lieu après la course de Yasalam le dimanche soir au Grand Prix d'Abu Dhabi 2019

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 17 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Yas Marina Circuit et FLASH Entertainment ont annoncé que les prochaines superstars mondiales de la musique se produiront pendant le concert organisé après la course de Yasalam cette année, dans le cadre du GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI 2019.

Les rockeurs américains du groupe The Killers apporteront leur catalogue de grands succès mondiaux qui comprennent des titres comme Mr Brightside, Somebody Told Me, Human et bien d'autres, au « du Arena », dans l'île de Yas, le dimanche 1er décembre.

L'ajout de The Killers à la programmation internationale s'inscrit parfaitement dans le très grand enthousiasme et l'élan suscité plus tôt cette année par l'annonce de la participation de Travis Scott, sensation du hip hop américain, au concert qui aura lieu après la course de Yasalam le vendredi.

Montant sur scène à Abu Dhabi pour la deuxième fois seulement depuis le début de leur incroyable carrière, The Killers se préparent à clôturer les célébrations musicales de la F1® cette année en interprétant de manière spectaculaire leurs plus grands succès.

Puisque des passionnés de musique de tous les âges se comptent parmi les fans de Travis Scott et de The Killers, les concerts d'après la course de Yasalam du vendredi et du dimanche soir vont certainement remporter un franc succès auprès des amateurs de courses du monde entier.

Alors que les amateurs fidèles de course en auront pour leur argent, il sera aussi accordé jusqu'à 20 pour cent de réduction aux premières personnes qui achètent leurs billets du Grand Prix d'Abu Dhabi avant le 31 juillet.

Al Tareq Al Ameri, PDG de Yas Marina Circuit, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que The Killers seront les têtes d'affiche le dimanche soir, lors des concerts qui auront lieu après la course du Grand Prix d'Abu Dhabi.

« Avec leur très vaste répertoire de tubes mondiaux, l'attrait qu'ils exercent sur leurs fans et leurs incroyables interprétations en direct, The Killers sont le groupe parfait pour jouer au du Arena à la fin de la quatrième journée du grand rendez-vous de la F1®. »

« LE GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI de cette année mettra à l'honneur le meilleur du sport automobile et de la musique en direct à travers cinq journées remplies de divertissement sur le circuit et en dehors de celui-ci, alors que nous célébrons notre deuxième décennie de succès sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi.

LE GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABU DHABI 2019 se déroulera du jeudi 28 novembre au lundi 2 décembre et offrira cinq journées remplies de divertissement sur le circuit et en dehors de celui-ci, sur l'île de Yas.

Les billets sont vendus en ligne sur le site www.yasmarinacircuit.com .