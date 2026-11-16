The Keepers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Keepers hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 PHP gegenüber 0.060 PHP im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.17 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 4.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.35 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch