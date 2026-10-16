The Karur Vysya Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Karur Vysya Bank hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.15 INR gegenüber 5.94 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.54 Prozent auf 36.70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7.85 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 19.38 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch