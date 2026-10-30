The Kansai Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Kansai Electric Power präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

The Kansai Electric Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41.22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 120.07 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.55 Prozent auf 1’227.14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’090.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch