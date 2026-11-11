The Japan Steel Works: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Japan Steel Works gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 61.41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Japan Steel Works ein EPS von 77.58 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.44 Prozent auf 67.14 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch