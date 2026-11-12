The Japan Steel Works öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Japan Steel Works präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Japan Steel Works 0.260 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 421.6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Japan Steel Works 462.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch